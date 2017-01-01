Подробности пожара в Одессе: 21 жертва

В одесском колледже вспыхнул пожар, в больнице находится 21 пострадавший.

На весь экран Свернуть

В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по улице Троицкой 25 вспыхнул пожар. В результате пострадал 21 человек, один погиб. Об этом сообщает Думская.

Читай также: Пожар в одесском колледже: Появилась первая жертва

Умерла преподавательница колледжа 1976 г р. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, она скончалась в больнице.

По состоянию на 14:00 пострадал 21 человек. Все люди госпитализированы. Среди них 9 несовершеннолетних студентов и 5 пожарных.

Читай также: В Одессе горит колледж экономики: Десяток пострадавших

"Один учащийся колледжа и один пожарный - в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги" - рассказала представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева.

Видео с места событий:

Напомним, сегодня утром в Одессе возник масштабный пожар в одном из городских колледжей. К тушению привлечены десятки спасателей и большое количество пожарной техники.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.