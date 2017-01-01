Раздевают догола на морозе: В колонии РФ издеваются над украинцем Якименко
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой по вопросу необходимости оказания неотложной медпомощи украинскому политзаключенному Владимиру Якименко.
Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook в среду, 4 декабря.
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“Получила информацию о вопиющей ситуации с нарушением прав незаконно осужденного гражданина Украины Владимира Якименко, который содержится в ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области“, – сообщила она.
Денисова отметила, что у Якименко существенно ухудшилось состояние здоровья.
“Он страдает от боли в животе и ключице, также имеет проблемы с зубами. Несмотря на существующие проблемы со здоровьем, медицинские работники пенитенциарного учреждения не оказывают необходимой помощи нашему соотечественнику. Более того, гражданина Украины под давлением заставили подписать отказ от полного медицинского обследования“, – написала уполномоченный.
Кроме того, по имеющейся информации, работники исправительного учреждения применяют к Якименко физическое насилие – наносят удары по почкам, выводят на улицу при минусовой температуре и заставляют раздеваться догола, после чего начинают проводить длительный досмотр личных вещей.
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“Есть факт о предвзятом отношении к нему из-за его гражданства. Кроме того, наш согражданин не обеспечен одеждой установленного образца, соответствующей сезону и климатическим условиям. В частности, ему была выдана обувь, которая не подходит по размеру, что привело к травмам ног“, – отметила омбудмен.
В то же время, отмечает Денисова, жене Владимира администрацией исправительной колонии было отказано в принятии посылки с теплыми вещами и лекарствами для заключенного без объяснения причин.
“В неотложном порядке обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой в кратчайшие сроки принять меры по проведению полного медицинского обследования, и по результатам предоставить соответствующую медицинскую помощь“, – сообщила она.
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Также Денисова обратилась к советнику-посланнику временного поверенного Украины по делам Украины в РФ Василию Покатило с просьбой срочно проверить условия содержания и обеспечить Владимира Якименко соответствующей консульско-правовой помощью.
Стоит отметить, Владимир Якименко – таксист и активист Автомайдана из села Чаплинка в Херсонской области. Он занимался перевозкой крымчан, которые покидали аннексированный полуостров на материковую территорию Украины.
Ранее Людмила Денисова сообщила, что на территории России и в аннексированном Крыму в плену находятся 115 граждан Украины.
Как сообщалось в октябре, тюремщики избили онкобольную заключенную из-за иска в ЕСПЧ.
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