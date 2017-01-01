Под Хмельницким в кафе произошел взрыв: Есть пострадавшие

По предварительной информации, взорвался котел.

Читай также: Взрыв в Ощадбанке: задержаны подозреваемые

В городе Славута Хмельницкой области в помещении котельной кафе “Монако“ на улице Ярослава Мудрого, 35, взорвался твердотопливный котел.

Об этом сообщает управление ГСЧС области.

В результате взрыва пострадали две женщины. Отмечается, что 56-летняя пострадавшая получила травмы в виде ушиба головы, ожог второй степени левой кисти, рваную рану левой голени, а 47-летняя – травмы в виде ушиба головы и царапину.

Читай также: Террорист получил 8 лет тюрьмы за подрыв здания СБУ в Одессе в 2015-ом

“Состояние удовлетворительное, после проведения обследования от госпитализации отказались. Выездом на место происшествия установлено, что повреждены оконная рама, дверь, внутренняя облицовка стен котельной без разрушения основных несущих конструкций“, – говорится в сообщении.

Вероятной причиной взрыва спасатели называют нарушение в системе циркуляции воды котла.

Как сообщалось 4 декабря, под Херсоном фермеру в хозпомещение бросили гранату.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram