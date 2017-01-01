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Под Хмельницким в кафе произошел взрыв: Есть пострадавшие

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По предварительной информации, взорвался котел.
Причиной взрыва спасатели называют нарушение в системе циркуляции воды котла
Причиной взрыва спасатели называют нарушение в системе циркуляции воды котла
facebook.com/MNSKHM

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В городе Славута Хмельницкой области в помещении котельной кафе “Монако“ на улице Ярослава Мудрого, 35, взорвался твердотопливный котел.

Об этом сообщает управление ГСЧС  области.

В результате взрыва пострадали две женщины. Отмечается, что 56-летняя пострадавшая получила травмы в виде ушиба головы, ожог второй степени левой кисти, рваную рану левой голени, а 47-летняя – травмы в виде ушиба головы и царапину.

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“Состояние удовлетворительное, после проведения обследования от госпитализации отказались. Выездом на место происшествия установлено, что повреждены оконная рама, дверь, внутренняя облицовка стен котельной без разрушения основных несущих конструкций“, – говорится в сообщении.

Вероятной причиной взрыва спасатели называют нарушение в системе циркуляции воды котла.

Как сообщалось 4 декабря, под Херсоном фермеру в хозпомещение бросили гранату.

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Теги: Хмельницкая область, взрыв
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