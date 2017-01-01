Депутаты "Голоса" хотят открыть рынок фальсифицированным лекарствам, - СМИ

Если законопроект 2089, поданный в Верховную Раду депутатами фракции “Голос“ Ольгой Стефанишиной и Александрой Устиновой, будет принят в их редакции, Украину может захлестнуть поток фальсифицированных медпрепаратов из стран третьего мира, - пишет Обозреватель в материале “Геноцид украинцев? Мединициатива “Голоса“ может иметь устрашающие последствия“.

Как утверждает автор материала, ознакомившийся с содержанием проекта закона, документ, среди прочего, предполагает введение так называемого “параллельного импорта“, который откроет украинский рынок для производителей из стран третьего мира.

“В страну завезут десятки препаратов из Вьетнама, Индии, Сенегала, Конго, Бангладеш и третьих стран. При этом качество никто контролировать не сможет“, - пишет Обозреватель.

Законопроектом существенно ограничивается функция государства по контролю ввозимых в страну препаратов. По мнению издания, законопроект 2089, по сути, устраняет государственный контроль. На контрольные функции в бюджете на следующий год заложено всего 3 млн. грн. Для сравнения – три года назад эта статья достигала 90 млн. грн.

Даже перевод рецептов, за который ранее отвечали государственные структуры, теперь ложится на плечи самих производителей, правда, их ответственность за некачественный перевод законопроектом не предусмотрена. А некачественный перевод инструкции к лекарствам может иметь летальные последствия.

“Цель такой идеи - дать заработать крупным международным фирмам, в том числе из стран третьего мира“, - резюмирует Обозреватель.