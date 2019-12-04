Под Харьковом третьеклассник за две недели поджег 5 зданий

Ребенок находится на учете у врача-невропатолога.

Читай также: Шлемы, броники, форма и спальники: известно, что сгорело на складе под Винницей

В Харьковской области девятилетний мальчик совершил серию поджогов хозяйственных построек в частных домовладениях.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Читай также: Родители убили и сожгли 5-летнюю дочь: Дело передано в суд

Все поджоги произошли в течение двух недель на территории одного из сел Купянского района. Позже правоохранителями было установлено, что к инцидентам причастен малолетний житель населенного пункта, который находится на учете у врача-невропатолога.

Правоохранители составили административный протокол на мать ребенка за невыполнение обязанностей по воспитанию детей и направили документ на рассмотрение в суд.

Как сообщалось 28 ноября, в Киеве бездомный решил согреться и чуть не сжег парковку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram