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Под Харьковом третьеклассник за две недели поджег 5 зданий

Комментариев: 7
Ребенок находится на учете у врача-невропатолога.
Мальчик совершил серию поджогов
Мальчик совершил серию поджогов
hk.npu.gov.ua

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В Харьковской области девятилетний мальчик совершил серию поджогов хозяйственных построек в частных домовладениях.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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Все поджоги произошли в течение двух недель на территории одного из сел Купянского района. Позже правоохранителями было установлено, что к инцидентам причастен малолетний житель населенного пункта, который находится на учете у врача-невропатолога.

Правоохранители составили административный протокол на мать ребенка за невыполнение обязанностей по воспитанию детей и направили документ на рассмотрение в суд.

Как сообщалось 28 ноября, в Киеве бездомный решил согреться и чуть не сжег парковку.

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Теги: поджог, ребенок, Харьковская область, пожар
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Комментариев (7)
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Пролисок    04.12.2019, 16:37
Оценка:  -1
Пролисок
Теперь лечить мальчугана должен психиатр.И родителям выплаты пострадавшим.На всю жизнь получится.
Alexsy    04.12.2019, 16:09
Оценка:  +2
Alexsy
Наслушался сказок о "всепрощпющем иайдане"?
Alexsy    04.12.2019, 16:10
Оценка:  0
Alexsy
п-а
Alexsy    04.12.2019, 16:10
Оценка:  0
Alexsy
п-а
VSHIVANKA    04.12.2019, 16:00
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ДИТЯ МАЙДАУНА.....)))
СУГС !!!
amzyraa    04.12.2019, 16:13
Оценка:  -3
amzyraa
Не, ну в натуре ты больной.
amzyraa    04.12.2019, 16:14
Оценка:  -3
amzyraa
Те бабло за колличество пасквилей плотят?Сутками пишешь.
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