Кабмин назначил нового главу Института национальной памяти

Пост занял руководитель образовательных проектов мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Антон Дробович.

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Кабинет министров Украины назначил нового главу Института национальной памяти. Им стал руководитель образовательных проектов мемориального центра Холокоста “Бабий Яр“ Антон Дробович, сообщает пресс-служба правительства.

Новую должность Дробович получил по результатам конкурса, в котором помимо него участвовали еще 8 претендентов.

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Антон Дробович – кандидат философских наук, а также доцент Национального педагогического университета имени Драгоманова. Является экспертом по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований.

Бывший глава Института нацпамяти Владимир Вятрович уже успел раскритиковать кадровое назначение правительства:

Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев, - считает Вятрович.

При этом он не конкретизировал, почему Дробович является ошибочным выбором правительства.

Напомним, в сентябре с должности главы Института нацпамяти был уволен Владимир Вятрович, возглавлявший данный орган с 2014 года. А 3 декабря он официально стал народным депутатом и вошел во фракцию партии “Европейская Солидарность“.

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