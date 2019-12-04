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Кабмин назначил нового главу Института национальной памяти

Комментариев: 3
Пост занял руководитель образовательных проектов мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Антон Дробович.
Антон Дробович
Антон Дробович
Klitschko Foundation / Facebook

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Кабинет министров Украины назначил нового главу Института национальной памяти. Им стал руководитель образовательных проектов мемориального центра Холокоста “Бабий Яр“ Антон Дробович, сообщает пресс-служба правительства.

Новую должность Дробович получил по результатам конкурса, в котором помимо него участвовали еще 8 претендентов.

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Антон Дробович – кандидат философских наук, а также доцент Национального педагогического университета имени Драгоманова. Является экспертом по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований.

Бывший глава Института нацпамяти Владимир Вятрович уже успел раскритиковать кадровое назначение правительства:

Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев, - считает Вятрович.

При этом он не конкретизировал, почему Дробович является ошибочным выбором правительства.

Напомним, в сентябре с должности главы Института нацпамяти был уволен Владимир Вятрович, возглавлявший данный орган с 2014 года. А 3 декабря он официально стал народным депутатом и вошел во фракцию партии “Европейская Солидарность“.

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Теги: Институт национальной памяти, Вятрович, Кабмин
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Комментариев (4)
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Пролисок    04.12.2019, 17:02
Оценка:  0
Пролисок
Дружбанами с теми,кто евреев расстрелял, народ делать будет?
ВосставшийИзБана    04.12.2019, 16:39
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Отчество - Эдуардович. Отец - Эдуард Генрихович. Какой национальности у нас теперь будет национальная память?
ВосставшийИзБана    04.12.2019, 16:33
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Хуже нет в Киеве гадючника, чем драгопед.
Woodbrother    04.12.2019, 16:20
Оценка:  +1
Woodbrother
Теперь институт национальной памяти станет институтом холокоста .
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