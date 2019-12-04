В Киеве СБУ с автоматами проводит обыски в офисе Медведчука - нардеп Кузьмин

Народный депутат от ОПЗЖ сделал соответствующее заявление в эфире телеканала.

В Киеве в здании офиса одного из лидеров партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также в офисе других оппозиционных депутатов 4 декабря проводят обыски вооруженные люди, которые предположительно являются сотрудниками СБУ.

Об этом сообщил в среду нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в эфире телеканала “112 Украина“.

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“По этому адресу находится офис лидера политического совета политической партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Виктора Медведчука. Меня не пустили в офис, офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, на груди у которых есть надпись “СБУ“. Похоже, сотрудники СБУ проводят следственные действия в офисе“, - заявил Кузьмин, находясь возле офисного здания.

Как он отметил, в этом же здании находятся офисы и других оппозиционных депутатов Верховной Рады Украины.

Как сообщалось, в Харькове повесили гранату на двери офиса политпартии.

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