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ООН призвала Украину расследовать мародерство среди военных на Донбассе

Комментариев: 14
Уголовные дела по таким фактам годами кочуют из одного правоохранительного органа в другой без расследования.
ООН призвала Украину расследовать мародерство среди военных на Донбассе
ООН призвала Украину расследовать мародерство среди военных на Донбассе
un.org.ua

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призывает власти Украины расследовать все случаи незаконного использования жилья на Донбассе в военных целях, а также компенсировать расходы местным жителям, в которых жилье отобрали или ограбили. Об этом сообщает официальный сайт представительства ООН в Украине.

Работники Мониторинговой миссии ООН по правам человека в частности пообщались с жителями одной из многоэтажек прифронтовой Авдеевки. Люди уехали из города в начале боевых действий, а когда вернулись, обнаружили свои квартиры ограбленными или разрушенными.

Люди, с которыми мы говорили, рассказали, что военные ограбили их или повредили мебель, электронные приборы или личные вещи, - отмечают в ООН.

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30 владельцев квартир написали жалобы в местную полицию об ограблении или умышленном уничтожении имущества, но годами эти дела передают из полиции в военную прокуратуру и наоборот, владельцы жилья компенсаций от государства не получили.

В ООН отмечают, что пример дома в Авдеевке – не единственный подобный случай на Донбассе, поэтому призывают командование операции Объединенных сил, чтобы военные заключали договоры аренды с гражданскими лицами в случае использования их имущества.

Управление ООН по правам человека призывает Генеральную прокуратуру Украины, Государственное бюро расследований, Военную прокуратуру и правоохранительные органы расследовать все утверждения о незаконном использовании жилья в военных целях, а также о случаях ограбления и краж, совершенных военнослужащими или сотрудниками правоохранительных органов, - говорится в заявлении ООН.

Напомним, Пристайко назвал число погибших во время войны на Донбассе. По данным главы МИД с начала конфликта погибли 14 тысяч человек.

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Теги: ООН, мародерство, конфликт на Донбассе
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Комментариев (14)
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fkrfyfan    04.12.2019, 16:44
Оценка:  +1
fkrfyfan
Так это же каратели-патриоты, как можно их осудить?
Пролисок    04.12.2019, 16:44
Оценка:  +1
Пролисок
Во всём мире за мародёрство во время войны расстреливают на месте.А тут звания УБД и награды))
Пролисок    04.12.2019, 16:42
Оценка:  -3
Пролисок
Так ЗЕкин первый свой визит на передовую как раз в такой разграбленный дом и совершил)) И его мародёрство не возмутило.
nelci    04.12.2019, 16:40
Оценка:  +1
nelci
Нет, так нельзя, если идти таким шдяхом, скоро и Турчинова за войну на Донбассе в Гаагу в наручниках повезут?
Антибес    04.12.2019, 16:39
Оценка:  +2
Антибес
Ми ш ни ф чом ни финафатыи!Какии фаши такасатильстфа?!)))))
Da-Gabon    04.12.2019, 16:39
Оценка:  +1
Da-Gabon
На национальную черту посягают?
colavova    04.12.2019, 16:35
Оценка:  -7
colavova
уничтожим сепаратистов и выплатим всем аренды
Da-Gabon    04.12.2019, 16:42
Оценка:  -1
Da-Gabon
Кого ты уничтожишь, убогое? За вас 5 лет назад запад просил, чтобы ваших мародеров дальше не гнали. И сейчас утрясают Норманской четверкой. А сами вы импотенты, хотя и любители порнухи. Примерно так.
BROKER666    04.12.2019, 16:34
Оценка:  -2
BROKER666
т.е. когда ордынские пид0расы отжимали крым и донбас, ооновские ордынские шлюхи выражали лишь обеспокоенность, а теперь эти твари пытаются чтото пясдеть?
Da-Gabon    04.12.2019, 16:47
Оценка:  -2
Da-Gabon
Хоть подозреваешь, что твое сквернословие кроме твоих собратьев ни кто не понимает. Что хорошо сделал Петя, так это то, что запретил вам на наши сайты ходить. Матерщина сразу сошла на нет.
Noblesse_obliger    04.12.2019, 16:32
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
В ответ Украина должна выразить глубокую озабоченность и послать подальше!!!
tulchanin    04.12.2019, 16:48
Оценка:  -3
tulchanin
Точно! Ишь чё удумали в своих ООНах, призывают к расследованию преступлений! Они там че, реально решили что Украина - цеевропа! ? Наивные....
VSHIVANKA    04.12.2019, 16:21
Оценка:  +1
VSHIVANKA
А НАС ТО ЗА ШО ?!
ЗРАДА !!!!
ЗА ШО СКАКАЛЫ ?!
ЗАЧЕМ ПЕЧЕНЬКИ С РУК ХОЗЯЙСКИХ ЖРАЛЫ ?!
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