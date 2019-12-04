ООН призвала Украину расследовать мародерство среди военных на Донбассе

Уголовные дела по таким фактам годами кочуют из одного правоохранительного органа в другой без расследования.

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призывает власти Украины расследовать все случаи незаконного использования жилья на Донбассе в военных целях, а также компенсировать расходы местным жителям, в которых жилье отобрали или ограбили. Об этом сообщает официальный сайт представительства ООН в Украине.

Работники Мониторинговой миссии ООН по правам человека в частности пообщались с жителями одной из многоэтажек прифронтовой Авдеевки. Люди уехали из города в начале боевых действий, а когда вернулись, обнаружили свои квартиры ограбленными или разрушенными.

Люди, с которыми мы говорили, рассказали, что военные ограбили их или повредили мебель, электронные приборы или личные вещи, - отмечают в ООН.

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30 владельцев квартир написали жалобы в местную полицию об ограблении или умышленном уничтожении имущества, но годами эти дела передают из полиции в военную прокуратуру и наоборот, владельцы жилья компенсаций от государства не получили.

В ООН отмечают, что пример дома в Авдеевке – не единственный подобный случай на Донбассе, поэтому призывают командование операции Объединенных сил, чтобы военные заключали договоры аренды с гражданскими лицами в случае использования их имущества.

Управление ООН по правам человека призывает Генеральную прокуратуру Украины, Государственное бюро расследований, Военную прокуратуру и правоохранительные органы расследовать все утверждения о незаконном использовании жилья в военных целях, а также о случаях ограбления и краж, совершенных военнослужащими или сотрудниками правоохранительных органов, - говорится в заявлении ООН.

Напомним, Пристайко назвал число погибших во время войны на Донбассе. По данным главы МИД с начала конфликта погибли 14 тысяч человек.

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