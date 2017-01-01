Путин: Готовы сохранить транзит газа через Украину

Вопрос о газовом контракте могут затронуть на встрече нормандской четверки, если стороны не договорятся до этого момента.

Президент России Владимир Путин в преддверии нормандской встречи снова заявил, что РФ готова сохранить транзит газа через Украину. Об этом он сказал после встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем, сообщает ТАСС в среду, 4 декабря.

Читай также: Путин назвал действия НАТО "некорректными" в отношении РФ Также он заявил, что Болгария затягивает реализацию продолжения Турецкого потока на своей территории, но РФ найдет другие возможности реализации проекта.

По словам Путина, сербский участок продолжения Турецкого потока готов уже на 81% и будет достроен в ближайшие недели.

Напомним, Газпром направил Нафтогазу официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год. При этом российская компания требует отказаться от судебных исков, а также возобновить прямые закупки газа. Нафтогаз в своем ответе отказался списывать 3 млрд долларов долга российской компании.

Известно, что газовый вопрос могут обсудить во время встречи президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина на переговорах в нормандском формате 9 декабря в Париже.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.