Более трех тысяч добровольцев получат статус УБД

За принятие закона проголосовали 329 народных депутатов при минимально необходимых 226. Решение приняли на заседании 4 декабря.

Читай также: Рада предоставила статус участника боевых действий добровольцам АТО Статус участника боевых действий смогут получить более трех тысяч добровольцев, воевавших в зоне АТО/ООС, о чем стало известно по итогам голосования в парламенте в среду, 4 декабря, сообщает Укринформ.

Принятие закона 2045-1 позволит свыше 3 тысячам ветеранам-добровольцам получить в будущем статус участника боевых действий и, как следствие, все социальные гарантии, которые есть в Украине для наших ветеранов, - заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Она также поблагодарила общественность, общественные организации и ветеранов, которые занимаются вопросами добровольцев.

Эту несправедливость нужно было уже решить и, в конце концов, на это сегодня была политическая воля - свыше 300 голосов в Верховной Раде мы получили за данный законопроект, - добавила министр.

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За принятие закона проголосовали 329 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2020 года.

Напомним, соцсети сообщают о странном исчезновении в Днепре бойца ВСУ с позывным "Хосе". Военный должен был прибыть в расположение воинской части.

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