Обнародован список пострадавших в одесском пожаре, 5 человек не выходят на связь

Пожар унес жизнь преподавательницы колледжа.

По состоянию на 16:31, местонахождение 5 человек руководству учебного заведения неизвестны. Среди них два студента и три библиотекаря. Люди на связь не выходят, пишет Думская.

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Также был обнародован список пострадавших – из них четыре сотрудника колледжа (Попова Наталья, Хмарская Виктория, Кубко Ирина, Глазкова Любовь).

Пострадавшие от пожара студенты - список:

1. Чернявская Кристина, 2002 г.р.

2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.

3. Свердленко Софья, 2002 г.р.

4. Куртеева Мария, 2003 г.р.

5. Бахчиванжи Елена, 2003 г.р.

6. Бац Анна, 2003 г.р.

7. Беркатюк Виктория, 2003 г.р.

8. Новицкий Юрий, 2003 г.р.

9. Савельева Ирина, 18 лет.

10. Рокина Елена, 2001 г.р.

11. Белинская Руслана, 2001 г.р.

12. Винарчук Елена, 2002 г.р.

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Напомним, сегодня утром в Одессе возник масштабный пожар в одном из городских колледжей. К тушению привлечены десятки спасателей и большое количество пожарной техники.

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