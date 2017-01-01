Оппозиционеры зовут украинцев на Майдан перед Нормандской встречей

Срели политических лидеров подписавших обращение к народу - Порошенко, Тимошенко и Вакарчук.

Людей зовут на новую протестную акцию на Майдан strana.ua

Политсилы Петра Порошенко (“Евросолидарность“), Святослава Вакарчука (“Голос“) и Юлии Тимошенко (“Батькивщина“) призвали всех неравнодушных украинцев выйти в воскресенье, 8 декабря, на массовую протестную акцию на Майдан Независимости в Киеве.

Соответствующее обращение с подписями лидеров политсил обнародовал в Facebook народный депутат от “Евросолидарности“ Андрей Парубий.

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“Украинцы! Учитывая судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне Нормандской встречи необходимо напомнить власти о “красных линиях“ - требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать“, - говорится в опубликованном обращении.

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Среди указанных требований:

Никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации.

Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.

Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий по безопасности и деоккупации. В частности, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.

Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину.

Нет прекращению международных судебных процессов против России.

“Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину“, - говорится в обращении.

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