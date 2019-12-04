Задержание экс-депутата Онищенко: Появилась противоречивая информация

Немецкая полиция и украинская прокуратура противоречат друг другу.

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Правоохранители немецкого города Аахена заявили, что не задерживали бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко. Об этом пишет издание DW со ссылкой на пресс-службу немецкой полиции.

Накануне в СМИ распространилась информация о том, что полиция Аахена якобы задержала Онищенко. Причем позднее эту информацию подтвердили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

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Днем в среду, 4 декабря, появилась информация о том, что на самом деле полиция Аахена задержала другого человека, не имеющего к Онищенко никакого отношения. А вот задержание самого экс-депутата опровергла не только городская полиция Аахена, но Федеральная полиция Германии, которая отвечает за пограничный контроль и также работает в Аахене, где якобы был задержан беглый экс-депутат.

Наконец, буквально несколько минут назад появилась новая информация по этому противоречивому делу. Как сообщает BBC News Украина со ссылкой на пресс-службу САП, Александр Онищенко действительно находится в немецком СИЗО и ожидает решения суда.

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По словам пресс-секретаря САП Ольги Постолюк, экс-депутат на самом деле был задержан возле города Ольденбург, в федеральной земле Нижняя Саксония, а не в Аахене.

Напомним, в конце прошлого месяца Онищенко заявил, что возвращается в Украину. Беглый экс-депутат после трех лет, проведенных за границей, намерен вернуться в Украину уже 13 декабря.

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