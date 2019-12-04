Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

РФ стягивает спецназ на Донбасс для срыва стабилизации обстановки – ГУР

Комментариев: 6
Боевые формирования сепаратистских псевдо-республик пополняются кадровыми военными РФ.
РФ стягивает спецназ на Донбасс для срыва стабилизации обстановки – ГУР
РФ стягивает спецназ на Донбасс для срыва стабилизации обстановки – ГУР
Фейсбук ГУР

Читай также: Пристайко назвал число погибших во время войны на Донбассе

Командование российских оккупационных войск скрыто усиливает боевые способности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ и, стремясь не допустить стабилизацию обстановки на Донбассе, осуществляет провокационные обстрелы и пытается нанести потери личному составу Операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки (ГУР).

Так, украинская разведка зафиксировала прибытие с территории РФ на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей дополнительных снайперских и диверсионно-разведывательных групп, а также подразделений специального назначения.

Большинство личного состава указанных подразделений составляют кадровые российские военнослужащие, которые прошли соответствующую подготовку в учебных центрах и полевых лагерях Южного и Западного военных округов ВС РФ и имеют опыт диверсионно-разведывательной деятельности, в т.ч. по минированию местности, подрыву объектов и корректировке артиллерийского огня, - сказано в сообщении.

Напомним, премьер-министр Швеции заявил, что пришла очередь России взять ответственность за мир на Донбассе. Глава шведского правительства уверен, что Россия пока не заслужила снятие европейских санкций.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: спецназ, Россия, Донбасс, ГУР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    04.12.2019, 18:08
Оценка:  -3
Антибес
Клоуны,вам уже никто не верит!По крайней мере вам не верят те,у кого есть мозг.)))))
Letohradek    04.12.2019, 18:04
Оценка:  0
Letohradek
Ровнять с землей надо рашистских скотов, вместе с их дамбаскими холуями!
Da-Gabon    04.12.2019, 18:12
Оценка:  -2
Da-Gabon
Иди ровняй. Сцикуны.
VSHIVANKA    04.12.2019, 18:00
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ШЕСТЬ ЛЕТ ЭТОГО БРЕДА......
НАХЕР ВЫ КОМУ УСРАЛИСЬ ?!
ВАШЕ СЛАБОУМИЕ , ПРИРОДНАЯ ТУПОСТЬ , ЛЕНЬ И ЖАЖДА ХАЛЯВЫ НАМНОГО ЭФФЕКТИВНЕЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ ВАС ЖЕ САМИХ И УНИЧТОЖИТ ....)))
Пролисок    04.12.2019, 17:57
Оценка:  +1
Пролисок
Турчиноф до сих пор рулит))
Letohradek    04.12.2019, 18:11
Оценка:  +1
Letohradek
Какое же ты недалекое )) Зэбилы у власти в Украине уже пол года )))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь