РФ стягивает спецназ на Донбасс для срыва стабилизации обстановки – ГУР

Боевые формирования сепаратистских псевдо-республик пополняются кадровыми военными РФ.

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Командование российских оккупационных войск скрыто усиливает боевые способности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ и, стремясь не допустить стабилизацию обстановки на Донбассе, осуществляет провокационные обстрелы и пытается нанести потери личному составу Операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки (ГУР).

Так, украинская разведка зафиксировала прибытие с территории РФ на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей дополнительных снайперских и диверсионно-разведывательных групп, а также подразделений специального назначения.

Большинство личного состава указанных подразделений составляют кадровые российские военнослужащие, которые прошли соответствующую подготовку в учебных центрах и полевых лагерях Южного и Западного военных округов ВС РФ и имеют опыт диверсионно-разведывательной деятельности, в т.ч. по минированию местности, подрыву объектов и корректировке артиллерийского огня, - сказано в сообщении.

Напомним, премьер-министр Швеции заявил, что пришла очередь России взять ответственность за мир на Донбассе. Глава шведского правительства уверен, что Россия пока не заслужила снятие европейских санкций.

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