СБУ опровергла обыски у Медведчука

Обыски проходят, но в другом здании и к Медведчуку отношения не имеют.

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Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергла ранее распространившуюся в СМИ информацию об обысках, которые якобы проходят в офисе политика Виктора Медведчука. Об этом Гитлянская написала на своей странице в Фейсбук.

Уважаемые журналисты! Пожалуйста, не распространяйте информацию “РБК-Украина“, где я якобы подтвердила обыски у Медведчука. Это не соответствует действительности. Надеюсь, что журналист просто перепутал “нет“ с “да“. И не расслышал, что я заметила, что следственные действия происходят в другом помещении и отношения к политику не имеют, - написала пресс-секретарь СБУ.

Напомним, ранее сегодня народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил в эфире одного из телеканалов, что в Киеве СБУ с автоматами проводит обыски в офисе Медведчука.

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