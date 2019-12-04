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СБУ опровергла обыски у Медведчука

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Обыски проходят, но в другом здании и к Медведчуку отношения не имеют.
СБУ опровергла обыски у Медведчука
СБУ опровергла обыски у Медведчука
ssu.gov.ua

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Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергла ранее распространившуюся в СМИ информацию об обысках, которые якобы проходят в офисе политика Виктора Медведчука. Об этом Гитлянская написала на своей странице в Фейсбук.

Уважаемые журналисты! Пожалуйста, не распространяйте информацию “РБК-Украина“, где я якобы подтвердила обыски у Медведчука. Это не соответствует действительности. Надеюсь, что журналист просто перепутал “нет“ с “да“. И не расслышал, что я заметила, что следственные действия происходят в другом помещении и отношения к политику не имеют, - написала пресс-секретарь СБУ.

Напомним, ранее сегодня народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил в эфире одного из телеканалов, что в Киеве СБУ с автоматами проводит обыски в офисе Медведчука.

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Теги: СБУ, Медведчук, обыски
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Комментариев (1)
Николай510    04.12.2019, 18:29
Оценка:  0
Николай510
Всё ближе и ближе к штаб-квартире путинского кума!
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