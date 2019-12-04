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МИД объявил демарш Казахстану из-за заявлений о Крыме

Комментариев: 11
Киев возмущен заявлениями президента Казахстана о том, что захват Крыма Россией не был аннексией.
Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев
wikimedia.org

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МИД Украины объявил демарш Казахстану из-за заявления президента страны Касым-Жомарта Токаева об аннексии Крыма. Об этом говорится в заявлении ведомства в среду, 4 декабря.

Отмечается, что Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. 

Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежат в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан. Эти основы, зафиксированы в подписанном еще в 1994 г. Договоре о дружбе и сотрудничестве и с того времени наше государство неукоснительно их придерживалось, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что слова президента Казахстана противоречат вышеприведенным принципам украинско-казахстанских отношений и международно признанной позиции, зафиксированной в резолюции Генассамблеи ООН в 2014 году.

Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, - организации, членами которой являются обе страны, а одним из основополагающих принципов, согласно с Хельсинкским заключительным актом, является уважение к суверенитету и территориальной целостности государств, - говорится в сообщении.

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В заключение пресс-служба МИД Украины пообещала, что казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев заявил, что не хочет называть российскую оккупацию Крыма аннексией. Также он рассказал, что хорошо относится к российскому руководству.

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Теги: Украина, Крым, МИД Украины, Казахстан, аннексия Крыма
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Комментариев (11)
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Da-Gabon    04.12.2019, 19:52
Оценка:  0
Da-Gabon
Жестоко, однозначно - жестоко. По жалели бы степных жителей. Несоразмерное применение силы.
krolikoff_net    04.12.2019, 19:07
Оценка:  -4
krolikoff_net
Пора вводить визовый режим с Казахстаном.
Антибес    04.12.2019, 19:40
Оценка:  +2
Антибес
Бабушка Виолетта,пора тебе Ирине Михайловне тёплые вещи в"землянку"отнести.А то она простудится и чего доброго умрёт!Бугагагагагага!!!)))))
krolikoff_net    04.12.2019, 19:07
Оценка:  -4
krolikoff_net
Пора вводить визовый режим с Казахстаном.
ira0957    04.12.2019, 19:06
Оценка:  +2
ira0957
Генетические рабы снова утерлись.
krolikoff_net    04.12.2019, 19:08
Оценка:  -5
krolikoff_net
И чем вы утерлись ? Неужели грязным лаптем ?
ira0957    04.12.2019, 19:06
Оценка:  +3
ira0957
А МИД всё возмущается. Пытаетесь всему миру рот заткнуть? )
ira0957    04.12.2019, 19:05
Оценка:  +3
ira0957
Вэсь-мыр-з-намы
krolikoff_net    04.12.2019, 19:08
Оценка:  -6
krolikoff_net
Ну не с вами же. С кремлевскими фашистами никто сотрудничать не хочет. Даже Бацько на вас плюнул.
bertal    04.12.2019, 19:04
Оценка:  +3
bertal
"МИД Украины объявил демарш Казахстану"- это как? С Казахстаном рвем все связи? Что сделала Украина, чтоб вернуть Крым?-отключила им энергию и воду?Объявила всех врагами. Но при этом "нечаянно забыла" , про тех кто сдал Крым без единого выстрела. Де би лы во главе государства,
Антибес    04.12.2019, 18:52
Оценка:  +2
Антибес
Возмущён?Или возбуждён?
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