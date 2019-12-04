МИД объявил демарш Казахстану из-за заявлений о Крыме

Киев возмущен заявлениями президента Казахстана о том, что захват Крыма Россией не был аннексией.

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МИД Украины объявил демарш Казахстану из-за заявления президента страны Касым-Жомарта Токаева об аннексии Крыма. Об этом говорится в заявлении ведомства в среду, 4 декабря.

Отмечается, что Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга.

Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежат в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан. Эти основы, зафиксированы в подписанном еще в 1994 г. Договоре о дружбе и сотрудничестве и с того времени наше государство неукоснительно их придерживалось, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что слова президента Казахстана противоречат вышеприведенным принципам украинско-казахстанских отношений и международно признанной позиции, зафиксированной в резолюции Генассамблеи ООН в 2014 году.

Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, - организации, членами которой являются обе страны, а одним из основополагающих принципов, согласно с Хельсинкским заключительным актом, является уважение к суверенитету и территориальной целостности государств, - говорится в сообщении.

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В заключение пресс-служба МИД Украины пообещала, что казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев заявил, что не хочет называть российскую оккупацию Крыма аннексией. Также он рассказал, что хорошо относится к российскому руководству.

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