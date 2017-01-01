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Под Киевом задержали нетрезвого депутата

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Депутат создал аварийную ситуацию в городе Обухов на перекрестке улиц Киевская и Каштановая.
Депутат отказался пройти тест на алкогольное опьянение при свидетелях
Депутат отказался пройти тест на алкогольное опьянение при свидетелях
Нацполиция Украины

В городе Обухов правоохранители обнаружили за рулем нетрезвого депутата районного совета. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в среду, 4 декабря.

Отмечается, что мужчина был остановлен в Обухове за создание аварийной ситуации на перекрестке ул. Киевская и ул. Каштановая.

"Как оказалось, за рулем легковушки находился депутат районного совета. Из его авто был ощутимый запах алкоголя, поэтому правоохранители предложили пройти тест на алкогольное опьянение при свидетелях. Однако, мужчина отказался", – говорится в сообщении.

Полицейские составили административный протокол согласно статье об управлении транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного или иного опьянения (п.п. ПДД 2.5 по ч.1 ст.130 КоАП). Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа в размере 10200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на один год.

Ранее в Киевской области пьяный депутат Яготинского горсовета на автомобиле Chevrolet Niva сбил насмерть двух человек, которые ехали на мотоцикле. Погибли отец и сын. Установлено, что в момент ДТП уровень алкоголя в крови водителя-нарушителя составил 2,0 промилле.

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Теги: алкоголь, депутаты, Киевская область, авария, полиция, депутат, пьяный, Пьяные водители
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Источник: korrespondent.net

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