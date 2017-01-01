Пожар в Одессе: ГСЧС уточнила данные о жертвах

В больнице при опознании произошла путаница. Как высянилось, погибла студентка, а не преподаватель. Около 15 человек считаются пропавшими без вести.

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В результате пожара в одесском колледже погибла студентка, а не преподаватель. Об этом сообщил представитель ГСЧС на брифинге в среду, 4 декабря.

По состоянию на 17.00 погиб в больнице один человек. Кроме того пострадали 22 человека, которые после пожара начали отдельно обращаться к лечебным учреждениям. Эта цифра безусловно, возможно будет расти. Сейчас меры по ликвидации пожара продолжаются, - сказал представитель ведомства.

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По предварительной информации погибшая девушка 2003 года рождения. Также сообщается, что путаница произошла в больнице при опознании. Преподаватель жива, однако находится в тяжелом состоянии.

На данный момент есть информация об около 15 пропавших без вести.

Брифинг ГСЧС:

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По данным Сегодня, погибла 17-летняя Ксения Бабенко.

Одна из студенток в комментарии Таймеру рассказала, что о пожаре изначально никто не знал – сотрудники колледжа не давали указания покинуть здание. Сигнализации также если и была, то не сработала.

Полиция начала досудебное расследование. Открыто дело по статье нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Напомним, сегодня утром в Одессе возник масштабный пожар в одном из городских колледжей. К тушению привлечены десятки спасателей и большое количество пожарной техники.

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