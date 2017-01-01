Протестующие против рынка земли перекрывали трассу

Жители Сумской области присоединились к всеукраинской акции Нет безответственной продаже украинской земли.

Аграрии в знак протеста против открытия рынка земли перекрыли трассу Сумы-Киев вблизи села Симоновка Сумского района. Об этом сообщает UA:СУМЫ.

Участники акции перекрыли дорогу в 14.30. Люди ходили по пешеходному переходу час.

"После принятия законопроекту 2178/10 мы себя, как фермеры не видим в агробизнесе, потому что 210 тысяч гектар - это однозначно не под фермера этот законопроект, максимум - 200. Потому что это для села - это, как минимум - одно, а может, и пять рабочих мест, а для государства - это ровно столько же налогоплательщиков. Вторая цель - то, что для кого-то рынок земли - очередное обогащение, для нас, для наших семей - это способ существования", - сообщил участник акции Владимир Стрикиця.

"Пусть она будет в государственной собственности, земля. Государство получает за это арендную плату. Скупили землю крупные холдинги, а потом какой будет влияние нашего государства? Если кто-то захочет перепродать?", - говорит участник акции Сергей Ивченко.

За время акции сформировалась очередь из машин. Их собралось более полусотни с обеих сторон дороги.

"Я по работе еду. У меня есть график, доставка товара. С другой стороны, людей понять можно", - сообщил водитель грузовика Александр Буравков.

"Если есть земля, кто хочет продать, то пусть продает. Он имеет право. Это - его земля. Мои штаны, моя шляпа, моя сумка", - добавил пассажир маршрутки Алексей.

По словам пресс-секретаря Нацполиции Сумщины, конфликтов и беспорядков во время акции не было.

Ранее в Раде заявили, что референдум по рынку земли состоится только через 2-3 года после принятия закона.

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