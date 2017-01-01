СБУ уточнили информацию по "обыскам у Медведчука"

Обыски проводились в здании, в котором расположен офис политика, но не у него, а у охранной фирмы.

Спикер СБУ Елена Гитлянская опровергла информацию о следственных действиях в офисе председателя политсовета партии Оппозиционного платформы - За жизнь Виктора Медведчука.

"Пожалуйста, не распространяйте информацию, где я бы подтвердила обыски у Медведчука. Это не соответствует действительности. Надеюсь, что журналист просто перепутал "нет" с "да". И не расслышал, что я заметила, что следственные действия происходят в другом помещении и отношения к политику не имеют ", - написала она в Facebook

В то же время, пресс-центр СБУ сообщает, что в Киеве задокументировали противоправную деятельность работников частной детективной охранной компании, которая за денежное вознаграждение сбывала информацию с ограниченным доступом. Злоумышленники также проводили негласные меры, ограничивающие права и свободы человека. Распечатки телефонных соединений и данные закрытых баз злоумышленники реализовывали заказчикам за денежное вознаграждение.

Отмечается, что обыски проводились на улице Васильковской 23 в Киеве (по этому же адресу находится офис Медведчука), по адресам офисных помещений охранной компании, детективного агентства и месту жительства фигурантов производства.

Сейчас одному из соучредителей детективного агентства объявлено о подозрении.

Ранее Госбюро расследований уличило сотрудников СБУ в шантаже . Они угрожали украинцу и его семье лишением гражданство, депортацией и возбуждением уголовного дела, которое оказалось сфабрикованным. За совершение указанных действий правоохранители требовали от него выплату в размере 110 тыс. долларов.

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