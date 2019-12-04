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СБУ подтвердила задержание крымского предателя-"единороса"

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Мужчина решил оформить загранпаспорт на подконтрольной Украине территории, хотя активно помогал России захватывать Крым.
СБУ подтвердила задержание крымского предателя-"единороса"
© ssu.gov.ua
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СБУ подтвердила задержание крымского предателя-"единороса"
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На административной границе с оккупированным Крымом контрразведчики СБУ задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Контрразведчики спецслужбы получили информацию, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия" планирует прибыть на материковую часть для получения украинского загранпаспорта.

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Украинской спецслужбе Кучерявый известен своей антиукраинской позицией. В 2014 году, будучи участником общественной организации "Автоканал Севастополя", мужчина активно способствовал российской оккупации Крымского полуострова. В частности, он причастен к организации блокпостов в Севастополе и "охране общественного порядка".

За свои "заслуги" перед страной-агрессором предатель награжден медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма" и юбилейным знаком ФСБ РФ "Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя".

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера вечером в СМИ появилась информация о задержании на выезде из Крыма "единороса". Будучи активным сторонником оккупации Крыма Россией, он решил съездить на подконтрольную Украине территорию для оформления загранпаспорта.

 

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Теги: Крым, Единая Россия, аннексия Крыма, СБУ
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Комментариев (1)
Carelessangel    04.12.2019, 19:46
Оценка:  +1
Carelessangel
смерть КАЦАПАМ
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