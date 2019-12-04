СБУ подтвердила задержание крымского предателя-"единороса"

Мужчина решил оформить загранпаспорт на подконтрольной Украине территории, хотя активно помогал России захватывать Крым.

На весь экран Свернуть

Читай также: МИД объявил демарш Казахстану из-за заявлений о Крыме

На административной границе с оккупированным Крымом контрразведчики СБУ задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Контрразведчики спецслужбы получили информацию, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия" планирует прибыть на материковую часть для получения украинского загранпаспорта.

Читай также: Зеленский публично проигнорировал вопрос о Крыме

Украинской спецслужбе Кучерявый известен своей антиукраинской позицией. В 2014 году, будучи участником общественной организации "Автоканал Севастополя", мужчина активно способствовал российской оккупации Крымского полуострова. В частности, он причастен к организации блокпостов в Севастополе и "охране общественного порядка".

За свои "заслуги" перед страной-агрессором предатель награжден медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма" и юбилейным знаком ФСБ РФ "Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя".

Читай также: Опубликовано расследование о компании возившей в Крым "зеленых человечков"

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера вечером в СМИ появилась информация о задержании на выезде из Крыма "единороса". Будучи активным сторонником оккупации Крыма Россией, он решил съездить на подконтрольную Украине территорию для оформления загранпаспорта.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.