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Украинские миротворцы отправились в Конго

Комментариев: 1
Более сотни военнослужащих первой группы украинских миротворцев отправились в Международный аэропорт Львов.
Украинские миротворцы
Украинские миротворцы
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Для украинского национального контингента миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго началась уже одиннадцатая ротация личного состава в этой стране, сообщает в среду, 4 декабря, АрмияInform.
 
Так, вчера, 3 декабря, в городе Новый Калинов во Львовской области состоялись торжества в рамках плановой замены личного состава украинского национального контингента миссии ООН по стабилизации в ДРК.
 
После торжественного построения более сотни военнослужащих первой группы украинских миротворцев отправились в Международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого.
 
Всем 250 военнослужащим, которые будут проходить службу в непростых климатических и санитарно-эпидемиологических условиях, сделаны необходимые прививки.
 
Напомним, украинские миротворцы помогли эвакуировать людей с базы ООН в Конго.
 
Ранее сообщалось, что в ДР Конго штурмуют базу ООН. Двое протестующих погибли. Местные жители требовали вывода миротворческой миссии ООН.

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Теги: Миротворцы, Минобороны, Конго, военные, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bertal    04.12.2019, 19:43
Оценка:  0
bertal
В стране война, а тут миротворцев в Африку? Конго, нам дороже))) как назвать такой народ- правильно, зебилы
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