Поел таранки и умер: В Украине уже пятая смерть от ботулизма за год

Между употреблением вяленой рыбы и смертью прошло всего два дня.

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Мужчина поел домашней таранки и заболел ботулизмом. К врачам он обратился через 2 суток после того, как поел рыбы. Ему ввели сыворотку против ботулизма, но спасти жизнь не удалось. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Больной обратился к больницу 3 декабря в тяжелом состоянии: с нарушением зрения и слабостью. 1 декабря употреблял засоленную в домашних условиях рыбу, приготовленную 30 суток назад, - сказано в сообщении.

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Мужчине оказали медицинскую помощь, в том числе ввели противоботулиническую сыворотку. Но спасти его не удалось.

С начала 2019 года по состоянию на 4 декабря в Украине ботулизмом заболели 123 человека (120 взрослых и 3 детей). 5 человек умерли, - добавили в Центре общественного здоровья.

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Больше всего случаев ботулизма зафиксировано в Запорожской (11), Черниговской (10), Житомирской (10), Днепропетровской (10), Ивано-Франковской (9), Хмельницкой (9), Винницкой (8) областях и в Киеве (10).

53% пострадавших употребляли рыбную продукцию, изготовленную в быту или неизвестного происхождения. Другие случаи заболевания были связаны с употреблением мясных консервов и других изделий из мяса, консервированных овощей и грибов, - сказано в сообщении.

Напомним, в Одессе ввели карантин из-за вируса турецкой лихорадки. Первые признаки похожи на грипп, позже появляются - небольшие пузыри на теле.

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