Пожар в одесском колледже ликвидирован

Спасатели на данный момент проливаются конструкции, а также начаты работы по поиску тел погибших.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса был ликвидирован. Об этом сообщает местное издание Думская в своем Telegram-канале.

Как сообщается, пожар был ликвидирован в 19:30. По информации издания, на данный момент проливаются конструкции, а также начаты работы по поиску тел погибших.

По уточненным данным спасателей, в результате пожара в колледже погиб один человек и пострадало 26 человек, из них 11 подростков и 7 сотрудников ГСЧС.

Также СМИ сообщмют, что нет информации местонахождения 10 человек, которые предположительно находились в здании во время пожара.

Как сообщалось, сегодня в центре Одессы вспыхнул пожар в шестиэтажном здании - памятнике архитектуры, в котором находятся несколько учебных заведений. По словам очевидцев, люди, спасаясь от пожара, выпрыгивали из окон.

Позже была названа возможная причина пожара: его могла спровоцировать старая проводка, которую не меняли с 1966 года

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