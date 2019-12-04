Зеленский пригласил глав церквей перед Парижем

В связи с нормандской встречей президент призвал глав церквей и религиозных организаций поддержать инициативы украинской стороны.

Президент Владимир Зеленский накануне саммита в нормандской формате встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины, сообщает Офис президента в среду, 4 декабря.

Глава государства поблагодарил за совместное обращение иерархов к жителям неподконтрольных территорий, а также за работу, которую проводят святые отцы для Украины. В связи с переговорами лидеров стран нормандского формата президент призвал поддержать мирные инициативы украинской стороны.

"Мы - разные, у нас разные конфессии, церкви, мечети, синагоги и тому подобное. И это нормально, потому что у нас большая, очень красивая, иногда с трудом, но наша любимая страна. Верю в вас", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что через три года блокировки встречи нормандской четверки появилась возможность начать диалог.

Глава государства подчеркнул, что ему важно услышать советы. "Тогда чувствовать, что все мы вместе", - сказал он.

Представители церквей и религиозных организаций отметили, что молятся за мир в Украине, и пожелали президенту силы, терпения и Божьего благословения на переговорах лидеров стран - участниц нормандского формата.

Отдельно было акцентировано внимание на недопустимости преследования верующих различных конфессий на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма, а также судебных решений о ликвидации культовых сооружений.

Митрополит Украинской православной церкви Онуфрий поддержал мирные инициативы. "Жизнь человека ничем не может быть оправдано или выкуплено. Оно дорогое во всем мире. То, что вы начали эту миссию миротворчества, - мы вам за это благодарны и понимаем, что это сложный процесс. Но его надо было начать - процесс не может иметь успеха, если кто-то его не станет", - отметил Митрополит УПЦ.

По его словам, вопрос необходимо решать путем диалога.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский провел совещание по нормандской встрече, которая состоится 9 декабря в Париже.

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