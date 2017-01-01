В Одессе объявили двухдневный траур из-за пожара

В результате пожара в Одесском колледже, по состоянию на вечер 4 декабря, один человек погиб, еще 29 пострадали.

В Одессе объявили траур из-за пожара в колледже прес-служба ДСНС

Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил двухдневный траур из-за пожара в Одесском колледже, в результате которого погибла несовершеннолетняя. Об этом он сообщил в Facebook

"В соответствии со статьей 42 ("Полномочия городского головы" – ред.) закона "О местном самоуправлении" объявить 5,6 декабря 2019 года днями траура в городе Одесса", - говорится в сообщении.

Мэр также сообщил, что в Одессе создан городской оперативный штаб.

По состоянию на вечер 4 декабря, в результате пожара в Одесском колледже один человек погиб, пострадали 29 человек. Место нахождения 13 человек уточняется.

Как сообщалось, сегодня в центре Одессы вспыхнул пожар в шестиэтажном здании - памятнике архитектуры, в котором находятся несколько учебных заведений. По словам очевидцев, люди, спасаясь от пожара, выпрыгивали из окон.

Позже была названа возможная причина пожара: его могла спровоцировать старая проводка, которую не меняли с 1966 года

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