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В Одесской ОГА сообщили вероятную причину пожара

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Поисково-спасательные работы в сгоревшем колледже продолжаются. Уточняется местонахождение 13 человек.
В центре Одессы произошел масштабный пожар
В центре Одессы произошел масштабный пожар
dumskaya.net
 
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса мог возникнуть из-за сломанного удлинителя. Об этом поздно вечером 4 декабря сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации со ссылкой на ГСЧС.
 
Отмечается, что в настоящее время существует большая угроза обрушения стен, поэтому правоохранители пока не могут попасть внутрь здания.
 
"По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По информации ГСЧС, вероятной причиной стал сломанный удлинитель", - говорится в сообщении ОГА.
 
По последним данным, в результате пожара погибла студентка 2003 года рождения, еще 29 человек пострадали. Местонахождение 13 человек уточняется.
 
Напомним, 4 декабря в центре Одессы горело шестиэтажное здание, в котором находится ряд фирм и госучреждений. Огонь вспыхнул в помещении Одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса.

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Теги: Одесса, пожар, здание
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Источник: korrespondent.net

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