Садовой оспорил решение суда о миллионном залоге

Апелляционная палата ВАКС установила мэру Львова новую меру пресечения в виде личного обязательства.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу мэра Львова Андрея Садового на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда об избрании ему меры пресечения в виде залога в размере один миллион 56 тысяч 500 гривен. Об этом 4 декабря сообщил пресс-центр судебной власти Украины.

Так, суд отменил решение по залогу и избрал к Садовому меру пресечения в виде личного обязательства.

Мэр Львова обязан прибывать к следователю по каждому требованию и воздерживаться от общения со свидетелями по обстоятельствам уголовного производства.

Срок действия возложенных обязанностей – до 20 января 2020 года.

Кроме того Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении требований прокурора САП увеличить залог Садовому до 50 миллионов гривен.





Главу городского совета Львова подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), частью второй статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Напомним, 21 ноября представители САП вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года.Главу городского совета Львова подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), частью второй статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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