Премьер анонсировал дату запуска программы по возвращению заробитчан

Первым этапом инициативы государства по поддержке развития бизнеса станет доступное кредитование.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что программа по стимулированию украинцев за рубежом возвращаться в страну заработает с 1 февраля 2020 года. Об этом он написал в Facebook 4 декабря.

Как отметил Гончарук, правительство готовит к старту программу по поддержке микро- и малого предпринимательства по инициативе президента.

"Ее суть - стимулировать появление новых предпринимателей и поощрять наших заробитчан возвращаться домой и открывать бизнес в Украине", - подчеркнул премьер.

По его словам, первый этап программы - доступное кредитование.

Объем кредита - 1,5 миллиона гривен на пять лет:

- 5% годовых, если выручка до 25 миллионов гривен и создаются минимум два рабочих места;

- 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 миллионов гривен, который не создает новых рабочих мест (но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%);

- 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 миллионов гривен.

"Для участия понадобится бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина. Стартапы смогут участвовать только от начала своей деятельности, а действующий бизнес - только тот, который работает минимум 12 месяцев. Сам участник инвестирует 20% собственных средств от всех расходов", - пояснил глава Кабмина.

Среди сфер для развития бизнеса - энергетика, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения или другие услуги.

Также Гончарук анонсировал прием заявок в скором времени.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о запуске госпрограммы Возвращайся и оставайся! для тех украинцев, которые выехали жить за границу или планирует это сделать.

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