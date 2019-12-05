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Премьер анонсировал дату запуска программы по возвращению заробитчан

Комментариев: 2
Первым этапом инициативы государства по поддержке развития бизнеса станет доступное кредитование.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
facebook.com/PMHoncharuk
 
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что программа по стимулированию украинцев за рубежом возвращаться в страну заработает с 1 февраля 2020 года. Об этом он написал в Facebook 4 декабря.
 
Как отметил Гончарук, правительство готовит к старту программу по поддержке микро- и малого предпринимательства по инициативе президента.
 
"Ее суть - стимулировать появление новых предпринимателей и поощрять наших заробитчан возвращаться домой и открывать бизнес в Украине", - подчеркнул премьер.
 
По его словам, первый этап программы - доступное кредитование.
 
Объем кредита - 1,5 миллиона гривен на пять лет:
 
- 5% годовых, если выручка до 25 миллионов гривен и создаются минимум два рабочих места;
 
- 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 миллионов гривен, который не создает новых рабочих мест (но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%);
 
- 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 миллионов гривен.
 
"Для участия понадобится бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина. Стартапы смогут участвовать только от начала своей деятельности, а действующий бизнес - только тот, который работает минимум 12 месяцев. Сам участник инвестирует 20% собственных средств от всех расходов", - пояснил глава Кабмина.
 
Среди сфер для развития бизнеса - энергетика, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения или другие услуги.
 
Также Гончарук анонсировал прием заявок в скором времени.
 
Ранее президент Владимир Зеленский заявил о запуске госпрограммы Возвращайся и оставайся! для тех украинцев, которые выехали жить за границу или планирует это сделать.
 

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Теги: кредиты, бизнес, премьер-министр, предприниматели, заробитчане, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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fkrfyfan    05.12.2019, 06:30
Оценка:  0
fkrfyfan
Тех кто собирает клубнику, моет туалеты в польше и выносит горшки за неходячими в Италии, как то мало интересует твое кредитование по развитию малого бизнеса.
VSHIVANKA    05.12.2019, 06:19
Оценка:  0
VSHIVANKA
АГА , СЕЙЧАС , БЕГУТ ВОЛОСЫ НАЗАД ....)))
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