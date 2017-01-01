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На Донбассе полиции сдался бывший сепаратист

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Мужчина захотел вернуться к нормальной жизни и добровольно пришел к правоохранителям.
Мужчина добровольно сдался полицейским
Мужчина добровольно сдался полицейским

В Бахмутском районе Донецкой области правоохранителям сдался мужчина, который был патрульным в "ДНР". Сейчас полиция проверяет деятельность бывшего наемника. Об этом в среду, 4 декабря, сообщили в Бахмутском отделе полиции Донецкой области.

Полицейские установили, что в 2014 году этот мужчина поддался на пропаганду и вступил в незаконное вооруженное формирование, где входил в состав патруля в Часов Яре. Но служба оказалась не такая, как рассказывали сепаратисты, поэтому мужчина покинул бандформирование и пять лет жил в страхе перед наказанием, пытаясь скрыть свое прошлое.

Сейчас он решил вернуться к нормальной жизни, узнав, что это возможно сделать, добровольно сдавшись полиции.

После того, как будет установлено, что во время пребывания в НЗФ он не совершал тяжких преступлений против мирного населения, мужчина может быть освобожден от уголовной ответственности.

Напомним, в марте в Бахмуте сразу два сепаратиста сдались в полицию.

А в апреле житель Часового Яра признался полиции, что служил сепаратистам на блокпосту в Бахмутском районе.

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Теги: полиция, Донецкая область, донбасс, сепаратисты, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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