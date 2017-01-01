Пожар в Одессе: на месте продолжают работать спасатели

Внутри сгоревшего здании колледжа обрушились строительные конструкции, локально происходит тление.

В Одессе утром в четверг, 5 декабря, продолжается ликвидация пожара в колледже. В частности, спасатели тушат отдельные очаги тления в здании. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по состоянию на 6:45 открытого огня не наблюдается.

Подразделениями ГСЧС проводится тушение отдельных очагов тления в здании. Наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

В результате пожара один человек погиб и 27 человек пострадало (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

К ликвидации последствий пожара от ГСЧС привлечено 103 человека личного состава и 16 единиц техники ГСЧС.

Как сообщалось, вчера в центре Одессы вспыхнул пожар в шестиэтажном здании - памятнике архитектуры, в котором находятся несколько учебных заведений. По словам очевидцев, люди, спасаясь от пожара, выпрыгивали из окон.

Позже была названа возможная причина пожара: его могла спровоцировать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. В городе объявили двухдневный траур.

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