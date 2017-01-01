На Николаевской АЗС бензин перепутали с дизтопливом: Испорчены авто полиции

Заправка также обслуживала новые автомобили из местного автосалона Toyota.

В Николаеве на автозаправке ОККО, на улице Космонавтов, сотрудники перепутали резервуары для топлива и ряд автомобилей с бензиновыми двигателями заправляли дизелем. В результате были испорчены моторы машин.

Об этом сообщает местное издание Свидок.инфо.

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Точное количество поврежденных автомобилей еще не установлено, но в пресс-служба ОККО отметили, что руководство заправки обещает компенсировать все убытки.

"Сейчас наша сеть выясняет все обстоятельства сложившейся ситуации. Конечно, если ошибка произошла с нашей стороны, мы компенсируем убытки клиентам", - пообещали в компании.

Уточняется, что на этой АЗС заправляли служебные автомобили Нацполиции и патрульной полиции. Среди поврежденных автомобили марок: Toyota Prius, Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid.

Кроме того, заправка также обслуживала новые автомобили из местного автосалона Toyota. Пока неизвестно, какое точное количество машин, пострадавших в результате ошибки автозаправщиков.

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Стоит отметить, что если вместо бензина залить дизель, в бензиновом двигателе давление, при котором топливовоздушная смесь поступает в цилиндры, окажется гораздо меньше того, которое необходимо для загорания дизтоплива. Поэтому пока в топливной системе осталось немного бензина, резко изменится сам процесс сгорания: дизтопливо НЕ будет сгорать полностью, станет образовываться большое количество нагара. Это приведет к закупориванию топливных магистралей бензинового авто. А когда остатки бензина будут использованы, двигатель остановится.

Как сообщалось 3 декабря, в Киеве на парковке взорвалось и сгорело авто.

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