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Украинфобская группа из РФ планирует гастроли по Украине

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Пользователи соцсетей просят СБУ отреагировать.
Одна из песен группы называется "Хохлы"
Одна из песен группы называется "Хохлы"
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В филармонии города Одесса на 9 февраля 2020 года запланирован концерт российской музыкальной группы “Воровайки“. В репертуаре артисток есть ряд украинфобских песен. Кроме Одессы, “Воровайки“ собираются выступить в Киеве, Харькове, Николаеве. 

Об этом сообщает Думская.

Одесситы в соцсетях обращаются к Службе безопасности Украины с просьбой отреагировать на планы российских артисток.

В соцсетях люди обращаются к Службе безопасности Украины
В соцсетях люди обращаются к Службе безопасности Украины
соцсети

Для примера, отрывок из песни “Хохлы“: 

“Севастополь славный, колыбель для флота.

Защищали город воины и босота

Смелости нам хватит, хватит интересу,

Если будет надо, заберем Одессу.

 

А у них в почете денежки да сало.

Как же жить чубатым — стало денег мало“.

Полный текст этого творения здесь.

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Как сообщалось 23 ноября, одесский депутат пообщался с топ-пропагандистами Кремля.

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Теги: украинофобы, россиянки, Одесса, гастроли, СБУ
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