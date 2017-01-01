Украинфобская группа из РФ планирует гастроли по Украине
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В филармонии города Одесса на 9 февраля 2020 года запланирован концерт российской музыкальной группы “Воровайки“. В репертуаре артисток есть ряд украинфобских песен. Кроме Одессы, “Воровайки“ собираются выступить в Киеве, Харькове, Николаеве.
Об этом сообщает Думская.
Одесситы в соцсетях обращаются к Службе безопасности Украины с просьбой отреагировать на планы российских артисток.
Для примера, отрывок из песни “Хохлы“:
“Севастополь славный, колыбель для флота.
Защищали город воины и босота
Смелости нам хватит, хватит интересу,
Если будет надо, заберем Одессу.
А у них в почете денежки да сало.
Как же жить чубатым — стало денег мало“.
Полный текст этого творения здесь.
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Как сообщалось 23 ноября, одесский депутат пообщался с топ-пропагандистами Кремля.
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