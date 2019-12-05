В сети появилась нецензурная переписка “слуги народа” с прокурором

Нардеп Александр Кабанов засветил интересную переписку.

В сети появилась скандальная переписка “слуги народа” Александра Кабанова с прокурором из Запорожья, в ходе которой собеседники активно “решают вопросы”.

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Фото появились в Telegram-канале блогер Ольги Шарий.

На фото видно, что Кабанов переписывается с неким Колей Лескиным. Нардеп предлагает свою помощь в вопросе кадровых перестановок в ГБР. Собеседник отвечает, что его “интересуют только руководящие должности”.

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После этого Кабанов с Лескиным обсудили все слухи вокруг кадровых решений Госбюро расследований. По словам нардепа, на должность Трубы сегодня претендуют многие и у каждого есть своя поддержка.

Депутат обсуждает кадровые изминения в ГБР t.me/OlgaSharij

Затем собеседники взялись активно обсуждать проблему подключения газоснабжения в квартире нардепа. Прокурор жаловался, что уже всяческими методами пробовал решить этот вопрос с соответствующими органами, однако безуспешно - без газа остался весь подъезд.

Скажи, что я им запрос е*ану. Каверзин мой помощник, позвонит мэру, что за нах*й? Им п*зда за то, что подъезд без газа, - написал Кабанов.

Затем собеседники обсудили тему газа t.me/OlgaSharij

Нардеп пообещал "повлиять" t.me/OlgaSharij

Напомним, “Слуга народа” Лада Булах обновляла гардероб на рабочем месте. Журналисты зафиксировали интересное занятие нардепа.

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