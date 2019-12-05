В сети появилась нецензурная переписка “слуги народа” с прокурором
В сети появилась скандальная переписка “слуги народа” Александра Кабанова с прокурором из Запорожья, в ходе которой собеседники активно “решают вопросы”.
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Фото появились в Telegram-канале блогер Ольги Шарий.
На фото видно, что Кабанов переписывается с неким Колей Лескиным. Нардеп предлагает свою помощь в вопросе кадровых перестановок в ГБР. Собеседник отвечает, что его “интересуют только руководящие должности”.
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После этого Кабанов с Лескиным обсудили все слухи вокруг кадровых решений Госбюро расследований. По словам нардепа, на должность Трубы сегодня претендуют многие и у каждого есть своя поддержка.
Затем собеседники взялись активно обсуждать проблему подключения газоснабжения в квартире нардепа. Прокурор жаловался, что уже всяческими методами пробовал решить этот вопрос с соответствующими органами, однако безуспешно - без газа остался весь подъезд.
Скажи, что я им запрос е*ану. Каверзин мой помощник, позвонит мэру, что за нах*й? Им п*зда за то, что подъезд без газа, - написал Кабанов.
Напомним, “Слуга народа” Лада Булах обновляла гардероб на рабочем месте. Журналисты зафиксировали интересное занятие нардепа.
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Вот тут уж действительно "Что за на xyй"!
Ганьба!!!