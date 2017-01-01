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Зеленский: В одесском пожаре погибла 16-летняя Ксения, жертв может быть больше

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Президент выразил соболезнования семье погибшей 16-летней Ксении Бабенко.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшей девушки и назвал число людей, пропавших без вести. Об этом он заявил в Фейсбук. 

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“В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем. Мы все надеемся, что с 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать - жертв может быть больше“ - заявил президент. 

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“Мы все желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. 21 человек сейчас в больницах в состоянии средней тяжести. И все мы молимся за жизни 5 человек, состояние которых тяжелое. Знаем, что врачи делают для их спасения все возможное. И невозможное тоже“ - продолжил Зеленский. 

Итак, по состоянию на 6:00 в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек в больницах  - подчеркнул Зеленский

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Заявление президента Зеленского
Заявление президента Зеленского
Скриншот

“Поручаю председателю Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии. Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса“ - подытожил президент. 

Ранее был обнародован список пострадавших в одесском пожаре. 

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Теги: Владимир Зеленский, пожар, Одесса, колледж
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