В Донецкой области пьяный "друг семьи" монтировкой забил супругов
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Полиции удалось задержать убийцу, совершившего жестокую расправу над двумя жителями села Калиново Донецкой области - мужчина монтировкой забил до смерти супругов.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
Тела мужчины (1970 года рождения) и женщины (1977 года рождения) обнаружили в доме, в котором они жили. У обоих имеются признаки насильственной смерти: раны головы и тела.
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"Установлено, что вечером к ним пришел знакомый, который был в состоянии алкогольного опьянения. По неустановленным пока причинам мужчина набросился на супругов с монтировкой и убил их. После этого скрылся с места преступления", - отметили в полиции.
Подозреваемый был оперативно задержан. Следователи устанавливают мотивы совершения преступления.
Как сообщалось в июне, в Одессе сосед зарезал семью из трех человек.
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