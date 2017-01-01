Появилось фото погибшей в одесском пожаре 17-летней Ксении Бабенко

Девушка не выходила на связь, родители объявили поиски.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла 17-летняя Ксюша Бабенко. Информация о погибшей преподавательнице не подтвердилась.

Фото погибшей девушки в Сети опубликовал Андрей Белый.

Читай также: Пожар в одесском колледже ликвидирован

Ксению госпитализировали в агональном состоянии. Она скончалась в течение 15 минут после прибытия в больницу.

Искажение информации объяснил главный врач больницы №1 Евгений Григорьев. По его словам, сотрудник ГСЧС ложно опознал погибшую девушку как 43-летнюю преподавательницу.

Смотри видео - Родители ищут 17-летнюю Ксюшу

На видео с 2:15

Ксения закончила школу в 2018 году facebook.com/groups/prodesantne/

Ранее был обнародован список пострадавших в одесском пожаре.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.