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Появилось фото погибшей в одесском пожаре 17-летней Ксении Бабенко

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Девушка не выходила на связь, родители объявили поиски.
Погибшая 17-летняя Ксения
Погибшая 17-летняя Ксения
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла 17-летняя Ксюша Бабенко. Информация о погибшей преподавательнице не подтвердилась. 

Фото погибшей девушки в Сети опубликовал Андрей Белый.

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Ксению госпитализировали в агональном состоянии. Она скончалась в течение 15 минут после прибытия в больницу. 

Искажение информации объяснил главный врач больницы №1 Евгений Григорьев. По его словам, сотрудник ГСЧС ложно опознал погибшую девушку как 43-летнюю преподавательницу.

  • Смотри видео - Родители ищут 17-летнюю Ксюшу

На видео с 2:15

Ксения закончила школу в 2018 году
Ксения закончила школу в 2018 году
facebook.com/groups/prodesantne/

Ранее был обнародован список пострадавших в одесском пожаре. 

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Теги: ксения бабенко, пожар, Одесса, колледж
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