Появилось фото погибшей в одесском пожаре 17-летней Ксении Бабенко
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла 17-летняя Ксюша Бабенко. Информация о погибшей преподавательнице не подтвердилась.
Фото погибшей девушки в Сети опубликовал Андрей Белый.
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Ксению госпитализировали в агональном состоянии. Она скончалась в течение 15 минут после прибытия в больницу.
Искажение информации объяснил главный врач больницы №1 Евгений Григорьев. По его словам, сотрудник ГСЧС ложно опознал погибшую девушку как 43-летнюю преподавательницу.
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На видео с 2:15
Ранее был обнародован список пострадавших в одесском пожаре.
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