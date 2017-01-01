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"Дебил": Милованов рассказал, почему согласился с выпадом Коломойского

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Министр согласился с тем, что "возможно, надо было что-то другое сказать".
Министр экономики Украины Милованов
Министр экономики Украины Милованов
Скриншот

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов прокомментировал инцидент с олигархом Игорем Коломойским. Напомним, на оскорбление олигарха Милованов тогда ответил так: “Никогда не скрывал, что я дебил“.

Об этом министр рассказал в интервью 24 каналу. 

Инцидент с Игорем Коломойским министр объяснил неудачным “троллингом“. При этом в следующий раз Милованов ответил бы иначе. 

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“Возможно, надо было что-то другое сказать. Я сказал: “Я и не скрываю“. Это когда мне всегда говорят, что я не прав, то я так отвечаю, что этого не скрываю. Это такой троллинг в ответ. Если бы я оказался в такой ситуации еще раз, возможно, я бы сказал: “Я шучу“, – одним предложением, а не двумя, чтобы нельзя было вырезать и сказать, что согласился“, – отметил Министр. 

Цитата на видео с 28:00

Ранее Милованов ответил Коломойскому. 

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Теги: Милованов, коломойкий, оскорбление, дебил
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