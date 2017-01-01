В САП назвали сроки экстрадиции Онищенко

Бывшего нардепа, предположительно, выдадут Украине через один-два месяца, но процесс может и затянуться.

Задержанного в Германии бывшего народного депутата Александра Онищенко могут экстрадировать в Украину в течение одного-двух месяцев. Об этом сказал в эфире Hromadske глава отдела Специализированный антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив.

Читай также: Задержание экс-депутата Онищенко: Появилась противоречивая информация Он отметил, что длительность процесса экстрадиции будет зависеть и от самого Онищенко, согласиться ли он на упрощенную процедуру, а также от правоохранительных органов Германии.

"Должно быть решение суда, которое даст разрешение на экстрадицию в Украину. Это может быть месяц-два, возможно даже больше времени, все будет зависеть от позиции, которую займет Онищенко и его адвокаты. Опять же, все зависит от правоохранительных и судебных органов Федеративной Республики Германия", – сказал Симкив.

О задержании Онищенко в Германии стало известно 3 декабря, хотя по данным СМИ, он был задержан еще 29 ноября.

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