НАБУ подозревает госсекретаря Кабмина в злоупотреблении властью
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении государственного секретаря Кабинета Министров Владимира Бондаренко по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на ответ НАБУ на запрос журналистов.
“08.10.2019 во исполнение требований ч. 1 ст. 214 УПК Украины в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о возможном уголовном правонарушении, совершенном государственным секретарем Кабинета Министров Украины, и начато досудебное расследование“, - говорится в ответе НАБУ.
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Бюро расследует возможные правонарушения Бондаренко по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), а также части 1 и 2 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) Уголовного кодекса.
Стоит отметить, ранее заявление о возможном преступлении госсекретаря Кабмина поступило в НАБУ, но бюро направило его в полицию, отказав, таким образом, в открытии дела.
Как сообщалось 20 сентября, Гончарук поручил проверить “дисциплину“ в КГГА.
В 2017 году Кличко уволил своего зама Владимира Бондаренко на фоне скандала о подделке диплома.
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