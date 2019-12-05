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В ВР появился хитрый "кнопкодав": Руку прятал под газету

Комментариев: 2
В Верховной Раде обнаружили еще одного "кнопкодава".
Роберт Горват нардеп-мажоритарщик из Закарпатья
Роберт Горват нардеп-мажоритарщик из Закарпатья
facebook.com/R.Gorvat

Десятым "кнопкодавом" оказался нардеп-мажоритарщик из Закарпатья Роберт Хорват. Он был замечен в этом еще при работе в Раде 8-го созыва. В "кнопкодавстве" Хорват замечен снова, сообщает Честно. 

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"В "кнопкодавстве" депутата поймали на пленарном заседании 4 декабря. При рассмотрени закона о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам, которые участвовали в АТО на Донбассе (№2045-1), Хорват нажал на две кнопки "воздержался" - за себя и за своего соседа" - говорится в сообщении.

Хорват проголосовал за нардепа от Слуги народа Анатолия Остапенко.  При этом руку он прикрыл газетой.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский требует штрафов до 85 тыс. грн за кнопкодавство. Команда Зеленского внесла на рассмотрение комитета новый законопроект.

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Теги: кнопкодав, рада, Роберт Хорват
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Комментариев (2)
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Сливной_Бачок    05.12.2019, 11:10
Оценка:  0
Сливной_Бачок
ну, нафуя? Вы же все равно не решаете. Как зеленые решат, так и будет.
Зорян_и_Шкиряк    05.12.2019, 11:06
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Хитом года станет, если кто-то додумается нажимать кнопки членом.
Думаю, что этим героем станет Кива - ему уже всё равно терять нечего.
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