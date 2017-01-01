На Русановке задержали психбольного, нападавшего на женщин

Психически больной мужчина цеплялся к женщинам и толкал их, из-за чего они падали. Решается вопрос о "принудительных мерах медицинского характера" в отношении него.

Мужчина бросался на женщин и сбивал их с ног

На столичной Русановке невменяемый мужчина приставал к женщинам и толкал их. Полиция задержала подозреваемого.

Об этом в среду, 4 декабря, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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“В течение нескольких месяцев в Днепровское управление полиции обратились несколько местных жительниц с сообщениями о том, что на улице Энтузиастов неизвестный приставал или толкал их, отчего они падали“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленником оказался 38-летний местный житель.

На данный момент прокуратура ходатайствует в суде о применении к нему принудительных мер медицинского характера, так как ранее его отпустили под личное обязательство.

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“По факту хулиганских действий мы начали уголовное производство, объявили правонарушителю о подозрении, а суд отпустил его под личное обязательство. В дальнейшем, по решению суда, мужчину направили на прохождение психиатрического исследования, по результатам которого стало известно, что он не может осознавать свои действия. Вместе с тем, следователи по согласованию с Киевской местной прокуратурой № 4 обратились с ходатайством в суд о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера“, - заявил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

По факту последнего события, которое произошло при аналогичных обстоятельствах в конце ноября, начато новое уголовное производство по статье о хулиганстве.

При этом в пабликах Русановки в Facebook местные жители также сообщают о нападениях еще с конца лета.

Как сообщалось в октябре, “троещинского маньяка“ поместили в психиатрическое учреждение.

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