На Русановке задержали психбольного, нападавшего на женщин
На столичной Русановке невменяемый мужчина приставал к женщинам и толкал их. Полиция задержала подозреваемого.
Об этом в среду, 4 декабря, сообщает пресс-служба полиции Киева.
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“В течение нескольких месяцев в Днепровское управление полиции обратились несколько местных жительниц с сообщениями о том, что на улице Энтузиастов неизвестный приставал или толкал их, отчего они падали“, - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленником оказался 38-летний местный житель.
На данный момент прокуратура ходатайствует в суде о применении к нему принудительных мер медицинского характера, так как ранее его отпустили под личное обязательство.
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“По факту хулиганских действий мы начали уголовное производство, объявили правонарушителю о подозрении, а суд отпустил его под личное обязательство. В дальнейшем, по решению суда, мужчину направили на прохождение психиатрического исследования, по результатам которого стало известно, что он не может осознавать свои действия. Вместе с тем, следователи по согласованию с Киевской местной прокуратурой № 4 обратились с ходатайством в суд о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера“, - заявил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.
По факту последнего события, которое произошло при аналогичных обстоятельствах в конце ноября, начато новое уголовное производство по статье о хулиганстве.
При этом в пабликах Русановки в Facebook местные жители также сообщают о нападениях еще с конца лета.
Как сообщалось в октябре, “троещинского маньяка“ поместили в психиатрическое учреждение.
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