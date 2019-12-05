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По принципу домино: В Днепре произошло массовое ДТП

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Столкнулись сразу несколько машин.
Фото с места аварии
Фото с места аварии
Информатор

Сегодня, 5 декабря, в Днепре на Набережной Заводской произошло столкновение четырех легковіх автомобилей. Об этом сообщает Информатор.

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Искаженные автомобили до сих пор стоят на проезжей части. Из-за этого движение автомобильного транспорта затруднено.

Пострадал водитель Ford
Пострадал водитель Ford
Информатор

Участники аварии говорят, что ДТП спровоцировал водитель Volvo, который внезапно вылетел на крайнюю левую полосу и протаранил впереди стоящий Ford. Далее, по принципу домино, Ford ударил Opel, а того отбросило вперед – в ВАЗ.

Столкнулись 4 авто
Столкнулись 4 авто
Информатор

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Самое сильное повреждение получил автомобиль марки Ford. Вероятно, ремонту авто не подлежит. Водитель отделался легким испугом и царапинами.

На месте работает скорая помощь и несколько экипажей патрульных. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, в Буче Porsche въехал в маршрутку, она перевернулась на пешехода. В 35 километрах от Киева произошло страшное ДТП с летальным исходом.

 

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Теги: ДТП, авария, Днепр
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