“Она симпатичнее": Нардеп сравнил Уляну и Зоряну

Народный депутат от СН снова засветился в ведении скандальной переписки.

Нардеп от СН Александр Кабанов в переписке с контактом, подписанным как "Щербаков" рассказал, что действующий министр здравоохранения Зоряна Скалецкая лучше по сравнению с предшественницей Уляной Супрун. Об этом сообщает TK Media.

Внимание: На видео присутствует нецензурная лексика!

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На соответствующем видео Кабанов обсуждал Зоряну Скалецкую. По его мнению, она “не замужем, зарплата составляет миллион в месяц, с чувством юмора“. Также Кабанов отметил “украинскую внешность“ действующего министра здравоохранения и “типаж умной с*ки“.

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