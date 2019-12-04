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“Она симпатичнее": Нардеп сравнил Уляну и Зоряну

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Народный депутат от СН снова засветился в ведении скандальной переписки.
“Она симпатичнее": Нардеп сравнил Уляну и Зоряну
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“Она симпатичнее": Нардеп сравнил Уляну и Зоряну
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Нардеп от СН Александр Кабанов в переписке с контактом, подписанным как "Щербаков" рассказал, что действующий министр здравоохранения Зоряна Скалецкая лучше по сравнению с предшественницей Уляной Супрун. Об этом сообщает TK Media.

Внимание: На видео присутствует нецензурная лексика!

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На соответствующем видео Кабанов обсуждал Зоряну Скалецкую. По его мнению, она “не замужем, зарплата составляет миллион в месяц, с чувством юмора“. Также Кабанов отметил “украинскую внешность“ действующего министра здравоохранения и “типаж умной с*ки“.

Ранее Криклий прокомментировал переписку Джокера с Клитиной. Министр заявил о падении доверия к своему заместителю.

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Теги: Зоряна Скалецкая, Уляна Супрун, Александр Кабанов, переписка
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