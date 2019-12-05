Смерть школьника в Прилуках: Опровергнута версия с поездом

И без того скандальное уголовное дело становится всё более запутанным.

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Судмедэкспертиза установила, что 14-летний Денис Чаленко, которого в октябре нашли мертвым на железнодорожных путях в Прилуках, умер вследствие открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа и повреждения мозга. Об этом сообщили в Нацполиции.

Вместе с тем правоохранители отметили, что на теле погибшего нет повреждений, которые бы нанесли руками или ногами, или травм от ударов посторонними предметами. Также нет повреждений, которые могли возникнуть из-за столкновения парня с поездом. Поэтому версия, что подростка сбил поезд, полностью опровергнута.

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Еще одна из судебных экспертиз опровергает информацию, что под ногтями парня нашли эпителий и ДНК другого лица.

Согласно заключению судмедэксперта, при вскрытии печени и почек погибшего обнаружили 0,74 промилле алкоголя, а в крови умершего — кофеин. Далее следствие должно установить, как это вещество попало в организм: с кофе или с энергетиком.

В производстве запланировано проведение еще нескольких экспертиз, в том числе комплексной и комиссионной судебно-медицинской, медико-криминалистической и медико-психолого-психиатрической экспертиз. Также мы ждем от родственников погибшего домашний компьютер мальчика — эта техника нам нужна для проведения соответствующих следственных действий, — отметил начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Напомним, ранее сообщалось, что под ногтями школьника из Прилук нашли чужую ДНК. Смерть мальчика переквалифицировали в убийство.

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