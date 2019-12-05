Мы обязательно вернем наших людей и наши территории, - Зеленский

Президент сделал заявление о войне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вернет своих людей и территории дипломатическим путем.

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Об этом он сказал во время торжественного собрания по случаю 28-й годовщины Вооруженных сил Украины в Киеве, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам гаранта, весь мир сегодня видит, что Украина стремится к миру.

Мы не хотим ежедневно терять лучших украинцев… Мы обязательно вернем наших людей и наши территории, и сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем. Но сильная армия делает позицию любого государства увереннее и крепче, - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что одесском пожаре погибла 16-летняя Ксения, жертв может быть больше. Президент выразил соболезнования семье погибшей 16-летней Ксении Бабенко.

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