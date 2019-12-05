Мы обязательно вернем наших людей и наши территории, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вернет своих людей и территории дипломатическим путем.
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Об этом он сказал во время торжественного собрания по случаю 28-й годовщины Вооруженных сил Украины в Киеве, передает пресс-служба Офиса президента.
По словам гаранта, весь мир сегодня видит, что Украина стремится к миру.
Мы не хотим ежедневно терять лучших украинцев… Мы обязательно вернем наших людей и наши территории, и сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем. Но сильная армия делает позицию любого государства увереннее и крепче, - сказал Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что одесском пожаре погибла 16-летняя Ксения, жертв может быть больше. Президент выразил соболезнования семье погибшей 16-летней Ксении Бабенко.
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Украины уже 5 лет, как доказала свою силу противостоять Раше.
ОНА -- БУДЕТ НАВСЕГДА.
А вот ваш Пуйло -- сядет. Или убьют его же подельники.
Слава Украине!
))))))))))))
ВАША ТОЛЬКО ГРЯЗЬ ПОД НОГТЯМИ И ПЕРИОДИЧЕСКИ МЕНЯЮЩИЕСЯ ХОЗЯЕВА.. ...
ХОЛОПЫ РОССИИ , ХОЛОПЫ ПОЛЬШИ , ХОЛОПЫ ГЕРМАНИИ , ТЕПЕРЬ ВОТ ХОЛОПЫ США....
ВОТ ЭТО ВАШЕ.....)))
А ЕЩЁ ВАШЕ ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ , ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО , ХОЗЯЕВА ЗА ВАС ВСЁ РЕШАТ....)))
СУГС ???