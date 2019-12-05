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Мы обязательно вернем наших людей и наши территории, - Зеленский

Комментариев: 8
Президент сделал заявление о войне.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вернет своих людей и территории дипломатическим путем.

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Об этом он сказал во время торжественного собрания по случаю 28-й годовщины Вооруженных сил Украины в Киеве, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам гаранта, весь мир сегодня видит, что Украина стремится к миру.

Мы не хотим ежедневно терять лучших украинцев… Мы обязательно вернем наших людей и наши территории, и сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем. Но сильная армия делает позицию любого государства увереннее и крепче, - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что одесском пожаре погибла 16-летняя Ксения, жертв может быть больше. Президент выразил соболезнования семье погибшей 16-летней Ксении Бабенко.

 

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Теги: Зеленский, война, Донбасс, военная агрессия, мир
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Комментариев (8)
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    05.12.2019, 12:17
Оценка:  -5
Клоуны ЭТОГО сАЙТА и боты,
Украины уже 5 лет, как доказала свою силу противостоять Раше.
ОНА -- БУДЕТ НАВСЕГДА.

А вот ваш Пуйло -- сядет. Или убьют его же подельники.
Слава Украине!
zheka-yakob    05.12.2019, 12:38
Оценка:  +2
zheka-yakob
Смешно
))))))))))))
WTF2_eбy_в_рот    05.12.2019, 12:45
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
соси хyй, забаненное даже на просрагульском ресурсе чувырло)))))))))
fkrfyfan    05.12.2019, 12:02
Оценка:  +1
fkrfyfan
Так же как твой предшественник хряк закончил войну за неделю
zheka-yakob    05.12.2019, 11:55
Оценка:  +2
zheka-yakob
Проект укрАина исчерпал себя))))
thebestdraw    05.12.2019, 11:55
Оценка:  +3
thebestdraw
ты, клоун, для начала сделай что-то хорошее для тех кто остался, а то и они уедут. Вот когда сделаешь, тогда и думай о тех, кто уехал.
VSHIVANKA    05.12.2019, 11:53
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ВАШИ ?!
ВАША ТОЛЬКО ГРЯЗЬ ПОД НОГТЯМИ И ПЕРИОДИЧЕСКИ МЕНЯЮЩИЕСЯ ХОЗЯЕВА.. ...
ХОЛОПЫ РОССИИ , ХОЛОПЫ ПОЛЬШИ , ХОЛОПЫ ГЕРМАНИИ , ТЕПЕРЬ ВОТ ХОЛОПЫ США....
ВОТ ЭТО ВАШЕ.....)))
А ЕЩЁ ВАШЕ ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ , ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО , ХОЗЯЕВА ЗА ВАС ВСЁ РЕШАТ....)))
СУГС ???
Krotol2    05.12.2019, 11:47
Оценка:  +2
Krotol2
Клоунада продолжается
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