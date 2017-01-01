Звонил попрощаться: стали известны новые подробности пожара в Одессе

Студенты сгоревшего колледжа говорят, что сигнала о тревоге не было. Один учащийся звонил маме из горящего здания попрощаться.

Во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы не было никаких сигналов и объявлений о тревоге. Студенты эвакуировались самостоятельно. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает Думская со ссылкой на комментарии учеников.

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“Все началось на третьем этаже. Учительница открывает дверь, а там уже туман. Девушки, которые вышли, стали звонить тем, кто остался наверху. Спрашивают: “Вы выходите? Вы где?“. Они говорят, что не было никакой тревоги“, – вспоминает одна из студенток.

Свидетели также добавляют, что некоторые из учеников звонили своим родственникам из пылавшего здания, чтобы попрощаться.

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Так, возле места ЧП двоюродная сестра одного из студентов ждет своего брата. Девушка говорит, что вчера еще в 10 утра звонил маме, прощался и говорил, что умирает. С тех пор парень не выходит на связь.

“У него была пара по высшей математике. Когда я прибежала, я видела большой состав учителей уже на улице, а детей выводили спасатели“, - говорит Ксения.

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Пресс-секретарь регионального управления ГСЧС Ольга Сафронова, спасатели работали всю ночь. Оперативники и следственная группа до сих пор не могут зайти в помещение, поскольку оно небезопасно. Деревянные конструкции внутри продолжают тлеть.

По данным мэрии Одессы, в результате пожара пострадали 27 человек, 16-летняя ученица умерла. По факту пожара возбуждено уголовное производство по статье о нарушении требований пожарной безопасности (по ч. 2 ст. 270) УК Украины.

Как сообщалось, вчера в центре Одессы вспыхнул пожар в шестиэтажном здании - памятнике архитектуры, в котором находятся несколько учебных заведений. По словам очевидцев, люди, спасаясь от пожара, выпрыгивали из окон.

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