В СНБО рассказали о пяти сценариях по Донбассу

Ранее на совещании определили приоритеты, которые будет отстаивать Украина во время переговоров с лидерами Нормандской четверки.

Среди пяти сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса, которые утвердили на совещании у президента перед нормандской встречей, капитуляции нет, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, говорится в пресс-службе ведомства.

Никакого сценария капитуляции, о которых заявляют некоторые политические лидеры, не существует. Об этом вообще не может быть речи. Президент Украины перед нами поставил задачу из четкого понимания того, как мы можем закончить эту войну, - цитирует пресс-центр слова Данилова.

Читай также: Эксперты сравнили работу Зеленского и Порошенко По его словам, на совещании определили приоритеты, которые будет отстаивать Украина во время переговоров с лидерами Нормандской четверки. Это, в частности, освобождение пленных в формате всех на всех, вывод незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий, возможность проведения местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству и передача российско-украинской границы под контроль Украины.

Читай также: Мы не можем объявить войну РФ, - Турчинов Данилов выразил надежду, что "в конце концов наши партнеры от слов перейдут к действиям, и мы решим по крайней мере четыре ключевых вопроса".

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина выполнила все условия для проведения встречи в нормандском формате – в частности, развела сил на трех участках.

Он также отметил, что в ближайшие дни перед поездкой в Париж состоится закрытое заседание СНБО под председательством президента.

Напомним, в СНБО обсудили шаги реинтеграции Донбасса. Секретарь СНБО уверен, что наше государство при поддержке международных партнеров сможет вернуть временно оккупированные территории.

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