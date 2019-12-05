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В СНБО рассказали о пяти сценариях по Донбассу

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Ранее на совещании определили приоритеты, которые будет отстаивать Украина во время переговоров с лидерами Нормандской четверки.
Алексей Данилов
Алексей Данилов
УНИАН
Среди пяти сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса, которые утвердили на совещании у президента перед нормандской встречей, капитуляции нет, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, говорится в пресс-службе ведомства.
 
Никакого сценария капитуляции, о которых заявляют некоторые политические лидеры, не существует. Об этом вообще не может быть речи. Президент Украины перед нами поставил задачу из четкого понимания того, как мы можем закончить эту войну, - цитирует пресс-центр слова Данилова.

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По его словам, на совещании определили приоритеты, которые будет отстаивать Украина во время переговоров с лидерами Нормандской четверки. Это, в частности, освобождение пленных в формате всех на всех, вывод незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий, возможность проведения местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству и передача российско-украинской границы под контроль Украины.

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Данилов выразил надежду, что "в конце концов наши партнеры от слов перейдут к действиям, и мы решим по крайней мере четыре ключевых вопроса".

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина выполнила все условия для проведения встречи в нормандском формате – в частности, развела сил на трех участках.
 
Он также отметил, что в ближайшие дни перед поездкой в Париж состоится закрытое заседание СНБО под председательством президента.
 
Напомним, в СНБО обсудили шаги реинтеграции Донбасса. Секретарь СНБО уверен, что наше государство при поддержке международных партнеров сможет вернуть временно оккупированные территории.
 

 

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Теги: Выборы, секретарь СНБО, нормандская встреча, реинтеграция Донбасса, Алексей Данилов
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Комментариев (1)
WTF2_eбy_в_рот    05.12.2019, 12:25
Оценка:  -3
WTF2_eбy_в_рот
а че так мало-5? за таки гроши, и тильки 5? волоeбы! вьeбывать начинайте, даешь 125!
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