Причиной пожара в одесском колледже оказался удлинитель

В Одесской области 5-6 декабря объявлены днями ​​траура. Все развлекательные мероприятия должны быть отменены.

Глава одесской облгосадминистрации Максим Куцый назвал причину пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Им стал обычный электрический удлинитель. Об этом Куцый написал в Фейсбук.

Читай также: Появилось фото погибшей в одесском пожаре 17-летней Ксении Бабенко

“Предварительно спасатели сообщают об аварийном режиме работы электрооборудования - обычного удлинителя в закрытом кабинете. Здание 1914 года имело немало конструкций из древесины и камыша“ - подчеркнул Куцый.

Эксперты из строительной академии утверждают, что разбирать дом опасно. По данным ГСЧС, придется применять специальный кран для проведения спасательно-поисковой операции - отметил глава

Ранее был обнародован список пострадавших в одесском пожаре.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.