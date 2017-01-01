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Причиной пожара в одесском колледже оказался удлинитель

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В Одесской области 5-6 декабря объявлены днями ​​траура. Все развлекательные мероприятия должны быть отменены.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ОЛХ

Глава одесской облгосадминистрации Максим Куцый назвал причину пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Им стал обычный электрический удлинитель. Об этом Куцый написал в Фейсбук. 

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“Предварительно спасатели сообщают об аварийном режиме работы электрооборудования - обычного удлинителя в закрытом кабинете. Здание 1914 года имело немало конструкций из древесины и камыша“ - подчеркнул Куцый.

Эксперты из строительной академии утверждают, что разбирать дом опасно. По данным ГСЧС, придется применять специальный кран для проведения спасательно-поисковой операции - отметил глава

Ранее был обнародован список пострадавших в одесском пожаре. 

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Теги: Одесса, пожар, колледж, причина пожара
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