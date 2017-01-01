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Под Офисом президента митинговали недовольные инвесторы Укрбуда

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Митингующие уверяют, что их "кинули на квартиры".
Митингующие принесли тапочки, как символ домашнего уюта, которого не получили
Митингующие принесли тапочки, как символ домашнего уюта, которого не получили
Скриншот из видео

В Киеве по улице Банковой перед офисом Президента Украины прошли два митинга. Протестовали недовольные вкладчики. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Читай также: За экс-главу "Укрбуда" Микитася внесли очередной залог - теперь 80 млн грн

"Митинговали инвесторы УкрБуд, которых, по их словам "кинули на квартиры". Они принесли домашние тапочки, как символ домашнего уюта, которого не получили" - говорится в сообщении.

"Также протестовали люди, требующие закрытия УкрБуд, потому что по их словам "там работает Микитась, которого надо посадить".

Как сообщалось, суд арестовал экс-нардепа Микитася 23 октября.

Стоит отметить, что 4 октября за экс-нардепа Микитася также внесли залог - предусмотренные судебным решением 5,5 млн. грн.

Как известно, в 2018 году Максим Микитась входил в десятку самых богатых депутатов в Украине.

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Теги: Офис президента, митинг, укрбуд
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